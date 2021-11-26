مصرع العشرات بانهيار منجم في روسيا

2021/11/26 | 05:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 52 شخصاً مصرعهم في حادث وقع، الخميس، في منجم للفحم الحجري في سيبيريا، وفق ما أعلنت السلطات الروسية، في كارثة جديدة في قطاع غالباً ما يشهد حوادث مشابهة.

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