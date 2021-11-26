2021/11/26 | 06:00 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0ldJu0ybpJ4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - باحثة أميركية: الكاظمي فشل في السيطرة على الميليشيات المسلحة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - باحثة أميركية: الكاظمي فشل في السيطرة على الميليشيات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).