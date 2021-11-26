"محاولة بشعة للاستفادة من مأساة".. لعبة إيرانية عن فلويد تثير موجة غضب

2021/11/26 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت لعبة إلكترونية عن جورج فلويد الغضب على الإنترنت، حيث وصفها البعض بأنها "محاولة بشعة للاستفادة من مأساة".

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