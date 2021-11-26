2021/11/26 | 07:00 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاب من الناصرية يدخل موسوعة غينيس للارقام القياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/26 | 07:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب من الناصرية يدخل موسوعة غينيس للارقام القياسية) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب من الناصرية يدخل موسوعة غينيس للارقام القياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).