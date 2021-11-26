هيئة البث النروجية: ما حدث في الدوحة أمر غير مقبول وخطير

2021/11/26 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فندت هيئة البث النرويجية رواية الحكومة القطرية عقب إيقاف اثنين من صحافيها في الدوحة وقالت إنهما تصرفا وفق أخلاقيات المهنة.

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