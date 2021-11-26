مؤشر نيكاي يخسر 3% بسبب المخاوف المرتبطة بكورونا

2021/11/26 | 07:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

خسر مؤشر نيكاي الرئيسي في بورصة طوكيو 3% من قيمته في منتصف جلسة التعاملات اليوم الجمعة بسبب مخاوف مرتبطة برصد نسخة متحوّرة جديدة من فيروس كورونا في أفريقيا الجنوبية يخشى أنّها أكثر عدوى من سابقاتها.

ومنذ انطلقت جلسة التعاملات سلك نيكاي مساراً انحدارياً مدفوعاً بهذه المخاوف، لكنّ خسائره زادت حدّة في منتصف الجلسة 3.02% ليصل إلى 28,607.98 نقطة، في حين كانت خسائر مؤشر "توبيكس" الأوسع نطاقاً أقلّ بقليل إذ بلغت 2.41% ووصل تالياً إلى 1.976,2 نقطة.

وقال ريوتا أوتسوكا، كبير المحلّلين الاستراتيجيين في تويو سيكيوريتيز: "على ما يبدو هناك مخاوف بشأن النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في جنوب أفريقيا، وهذه المخاوف تؤثّر على السوق".

وأضاف: "نظراً لضعف حجم التداولات، فإنّ الانخفاضات كبيرة في ظلّ توجّه صناديق التحوّط وغيرها إلى البيع.



على ما يبدو ليست هناك قدرة كافية على التصدّي لهذا المنحى الانحداري".

وأقبل المستثمرون على البيع بعد أن أعلن علماء في جنوب أفريقيا أنّهم اكتشفوا نسخة متحوّرة جديدة من فيروس كورونا تتميّز بعدد كبير جداً من الطفرات.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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