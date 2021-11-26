الصين تطلب من

2021/11/26 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع "بلومبيرغ" أن السلطات الصينية طلبت من شركة "ديدي" غلوبال العملاقة شطب اسمها من بورصة نيويورك للأوراق المالية بسبب مخاوف بشأن تسريب بيانات حساسة.

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