2021/11/26 | 08:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني هددت الولايات المتحدة بمواجهة إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر المقبل إذا لم تتعاون بشكل أكبر معها، في تصعيد قد يقوض المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي.وقالت الولايات المتحدة، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة تهدد بتصعيد في وكالة الطاقة الذرية ضد إيران المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تهدد بتصعيد في وكالة الطاقة الذرية ضد إيران) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تهدد بتصعيد في وكالة الطاقة الذرية ضد إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).