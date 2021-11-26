2021/11/26 | 08:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني على خلفية المخاوف من تداعيات رصد نسخة متحورة جديدة لكورونا، هبطت أسعار النفط بأكثر من 2%، فيما خسر مؤشر نيكاي الرئيس في بورصة طوكيو 3% من قيمته في تعاملات الجمعة.ويعود هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تهبط بأكثر من 2% ومؤشر “نيكاي” يخسر 3% من قيمته المركز الخبري الوطني.

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