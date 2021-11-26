2021/11/26 | 08:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني هناك الكثير من المقايضات الصحية التي يمكن إجراؤها لتحسين نمط حياتك مع تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب المغيّرة للحياة.وبالنسبة للعديد من المصابين، يلعب النظام الغذائي دورا كبيرا في هذا التشخيص المميت.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أفضل 10 أطعمة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب! المركز الخبري الوطني.

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