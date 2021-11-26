تحذير من خطر كورونا على مرضى دولاي الاوردة

2021/11/26 | 08:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

حذر جراح الأوردة الدكتور أرمين أفاكيان من أن كورونا خطير بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من دوالي الأوردة، حيث من المحتمل جدًا أن يؤدي إلى تجلط الدم فيما قدم نصائح حول كيفية تقليل المخاطر.

واشار الى أن " عدوى فيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات مثل تجلط الدم"، مشيراً إلى أن "الأوردة المصابة بالدوالي أكثر عرضة لخطر الإصابة بجلطات الدم مقارنة بالأوعية السليمة".

واوضح الطبيب: "إذا كان الشخص مصابًا بدوالي الأوردة وكان مصابًا بفيروس كورونا، فهناك خطر كبير للإصابة بتجلط الأوردة العميقة والتهاب الوريد الخثاري، ونحن نرى هذا بانتظام، يمكن لأي شخص أن يعيش مائة عام مع دوالي الأوردة، ولا يتم تكوين التهاب الوريد الخثاري والتخثر لكن الدوالي كقنبلة موقوتة، في أي لحظة يمكن أن تتخثر، يمكن أن تبدأ الجلطة الدموية".

وتابع أن "زيادة الخثار بعد الإصابة بفيروس كورونا تؤدي على وجه الخصوص، إلى زيادة سماكة الدم، لذلك يصف الأطباء دائمًا أدوية ترقق الدم للمرضى الذين يصابون بكورونا، ومن المهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الدوالي تناول هذه الأدوية.

وأضاف: "بعد الإصابة بالفيروس، يُنصح جميع المرضى تقريبًا ببدء العلاج المضاد للتخثر - من أسبوعين إلى شهر لان هذه أدوية مميعة للدم بجرعات وقائية: يمكنك تناول حبوب، يمكنك أخذ الحقن، إذا لم يكن لدى الشخص تقرحات حادة، ولا توجد موانع، ولكن من الأفضل استشارة الطبيب".

الكصدر: سبوتنيك

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