مدارس سرية.. معلمون يتحدون طالبان وينظمون فصولا للبنات

2021/11/26 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ معلمون أفغان في تنظيم دروس سرية في المنازل للفتيات المراهقات اللواتي تحرمهم حركة طالبان من التعليم، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

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