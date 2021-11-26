التربية تؤجل امتحانات الدور الثالث التكميلي للثالث المتوسط الى الرابع من الشهر المقبل

2021/11/26 | 09:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة التربية :" ان امتحانات الدور الثالث التكميلي لطلبة الثالث المتوسط ستبدأ في الرابع من الشهر المقبل ، بدلاً من غد السبت "./انتهى9

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