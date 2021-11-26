أستراليا: أفعال الصين المقلقة تتعارض مع خطابها السلمي

2021/11/26 | 09:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال وزير الدفاع الأسترالي، إن أفعال الصين “المقلقة” لا تتفق مع حديثها عن الترويج للسلام والازدهار في المنطقة، وذلك بعد اكتشاف سفينة صينية تبحر في المنطقة الاقتصادية الأسترالية.وضرب وزير الدفاع الأسترالي، […]

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