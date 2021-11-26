التربية تحدد موعدًا جديدًا لامتحانات الدور الثالث لطلبة المتوسطة

2021/11/26 | 09:10 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، عن موعد انطلاق امتحانات الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "امتحانات الدور الثالث التكميلي لطلبة الثالث المتوسط ستبدأ يوم السبت الموافق 4 كانون الأول/ديسمبر بدلاً عن 27 تشرين الثاني/نوفمبر".

وأضافت أن "هذا الامتحان يشمل الطلبة الذين أدّوا امتحانات الدور الأول التكميلي فقط، حيث لا يشمل الطلبة الذين أدّوا امتحانات الدور الأول والثاني".

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