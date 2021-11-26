شاهد ما حدث عندما تحدى مذيع CNN مدير

2021/11/26 | 09:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تحدي مثير تنافس مذيع CNN، ريتشارد كويست مع رئيس "إكسبوس" فيل سبنسر في بعض ألعاب الفيديو خلال مقابلة على الهواء والتي تحدث فيها سبنسر عن مستقبل الشركة وهم يحتفلون بالذكرى السنوية العشرين لإطلاق وحدة الألعاب الشهيرة.

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