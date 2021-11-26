بيان جديد من مصرف الرافدين حول الودائع ونسب الفوائد

2021/11/26 | 09:18 - المصدر: وكالة ناس

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الرافدين: منح فائدة 4,5 بالمئة على الودائع الثابتة للمواطنين

الرافدين: مدة تحديد نسبة الفائدة على هذه الوديعة تكون لستة اشهر

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