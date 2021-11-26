2021/11/26 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن وصول نحو 608 مواطناً عراقياً الى أرض الوطن بسلام على متن طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية والتي خصصت لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين بين الحدود البيلاروسية البولندية.

وقال مدير عام الشركة عباس عمران انه "بتوجيه مباشر من قبل وزير النقل ناصر حسين الشبلي تم تخصيص طائرتين واسعة البدن نفذت رحلة الإجلاء بنجاح من مطار مينسك الى مطاري أربيل وبغداد بعد استحصال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والبيلاروسية".

يذكر أن الخطوط الجوية العراقية كانت قد نفذت رحلة استثنائية في الثامن عشر من الشهر الجاري أجلت من خلالها 430 مواطناً عراقياً من بيلاروسيا ليصل عدد الذين تم إجلائهم بعد وصول رحلتي اليوم الى 1,038 مواطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يجلي 608 من مواطنيه العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يجلي 608 من مواطنيه العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).