بيان من الرافدين حول الودائع الثابتة للمواطنين: منح فائدة بهذه القيمة

2021/11/26 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن منح فائدة 4,5 بالمئة على الودائع الثابتة للمواطنين.

وقال بيان للمصرف تلقته (بغداد اليوم)، ان "مدة تحديد نسبة الفائدة على هذه الوديعة تكون لستة اشهر".

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