2021/11/26 | 09:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أحيت عائلة دييغو مارادونا، أمس الخميس، الذكرى الأولى لوفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية، بالكشف عن آخر أمنياته، وهي إقامة ضريح عام حيث يمكن للجماهير زيارته.وقالت العائلة، إنها طلبت من حكومة بوينس أيرس مساعدتها في بناء “ضريح مارادونا”، بجانب النهر وبالقرب من الطبيعة.وكتبت عائلة مارادونا في حسابها على “إنستغرام” بجانب نشر صورة للطلب الرسمي […]

ظهرت المقالة في ذكرى وفاته الأولى..



عائلة مارادونا تكشف آخر أمنيات الأسطورة أولاً على الايام نيوز.

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