2021/11/26 | 09:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من259.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 259.944.766، وإجمالي الوفيات 5.181.033.4.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 775.785 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.126.373.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ613.642 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 22.055.238.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات466.980 وإجمالي إصابات 34.544.882 وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.186 وإجمالي إصابات 3.872.263 وفي المرتبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حصيلة جديدة للضحايا والإصابات..



قائمة الدول الحمراء للجائحة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة جديدة للضحايا والإصابات.. قائمة الدول الحمراء للجائحة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة جديدة للضحايا والإصابات.. قائمة الدول الحمراء للجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).