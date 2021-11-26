متحور جديد لكورونا الأخطر على الاطلاق يعيد البشرية الى نقطة الصفر: اللقاحات والمناعة السابقة لاتقف امامه

2021/11/26 | 09:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصف بالكابوس، لكونه المتحور الأخطر لكورونا حتى الان، هذا هو المتحور الجديد B.1.1529، فيما يشير الخبراء الى انه قد يكون التهديد الأكبر على الأطلاق.وتم تسجيل متحور جديد من فايروس كوفيد (يعرف باسم B.1.1529)، والذي قد تطلق عليه منظمة الصحة العالمية تسمية B.1.1529 نو ،ويعد (الأكثر أثارة للقلق) بين جميع متغيرات كورونا […]

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