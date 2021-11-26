بالصور.. حادث مروري يضطر الأمن العراقي الى اصدار تحذير

2021/11/26 | 09:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت قيادة عمليات البصرة، الجمعة، تحذيرا بعد حادث مروري.

وقالت القيادة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (26 تشرين الثاني 2021)، "إلى أهلنا الكرام في محافظة البصرة نود اعلامكم بوجود حادث مروري بين عجلاتين احداهما محملة بمادة الزفت الأسود بالقرب من الكلية التقنية".

وأضاف البيان أن "المنتسبين في مقر القيادة يعملون على معالجة الموقف بوضع مادة الرمل وتنظيف الشارع لذلك وجب الحذر والانتباة".

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