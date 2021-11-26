بسبب التعصب ضد الإسلام.. إلهان عمر ترد على

2021/11/26 | 09:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت عضو الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، على "إساءة عنصرية" مزعومة وجهتها لها زميلتها في الكونغرس عن الحزب الجمهوري وإحدى مناصرات الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تمر الإساءة للمسلمين بدون إدانة

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