الصحة العالمية تجتمع لبحث خطورة سلالة جديدة من كورونا

2021/11/26 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تجتمع منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، لتقييم خطورة سلالة كورونا الجديدة التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا، والتي يخشى أن تكون أسوأ متغير من كوفيد-19 يتم تحديده حتى الآن.وسيقرر الاجتماع ما […]

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