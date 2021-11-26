اسعار النفط تتراجع اكثر من 2% مع تفشي سلالة جديدة من كورونا

2021/11/26 | 10:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تراجعت أسعار النفط أكثر من 2%، اليوم الجمعة، بفعل مخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل ومع تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا اثارت قلق المستثمرين.وواصلت العقود الآجلة لـخام برنت التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وهبطت 1.69 دولارا، بنسبة 2.1%، لتستقر عند 80.53 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0327 بتوقيت غرينتش.وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.04 دولارا، بنسبة 2.6%، ليصل إلى 76.35 دولارا للبرميل.ولم يتحدد سعر تسوية للخام الأميركي أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر./ انتهى

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