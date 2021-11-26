محكمة في صبراتة في غرب ليبيا تقضي بإعدام حفتر بعد ترشحه للرئاسة

2021/11/26 | 10:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قضت محكمة عسكرية في مدينة مصراتة، شرق طرابلس، أمس الخميس بإعدام المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في شرق البلاد.

ويعد خليفة حفتر، الرجل القوي في البلاد، أحد المرشحين المقبولين من المفوضية العليا للانتخابات لخوض الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل المقررة في 24 ديسمبر (كانون أول) المقبل.

وأعلن الحكم بعد نحو 24 ساعة من كشف المفوضية أسماء 25 مرشحاً مستبعداً بينهم سيف الإسلام ابن معمر القذافي الذي أطيح به في 2011، والذي اعتبرته غير مؤهل للترشح للرئاسة للحكم عليه بالإعدام من محكمة ليبية للتورط في جرائم حرب.

كما قضت المحكمة بنفس العقوبة على 7 قادة آخرين على صلة بحفتر شاركوا في العملية التي أطلقها المشير في 2015 لاستعادة البلاد.

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