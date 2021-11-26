2021/11/26 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حدد عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني، أبرز الملفات العالقة بين اقليم كردستان وبغداد في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.وقال شيروان ميرزا في تصريح صحافي :”هنالك ملفات عديدة عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب كردي يحدد أبرز الملفات العالقة مع بغداد المركز الخبري الوطني.

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