توضيح من الرافدين حول الودائع الثابتة للمواطنين

2021/11/26 | 10:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، منح فائدة 4.5 بالمئة على الودائع الثابتة للمواطنين.

وقال الرافدين في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مدة تحديد نسبة الفائدة على هذه الوديعة تكون لستة أشهر".

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