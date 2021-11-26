بغداد تعلن إعادة 617 عراقيا من حدود بيلاروس

2021/11/26 | 10:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الخارحية العراقية،

أحمد الصحاف، عن إعادة 617 عراقيا كانوا

عالقين على الحدود البيلاروسية،

بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية.





وأكد الصحاف أن عمليات الإجلاء طوعية،

قائلا إن "العودة ا

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