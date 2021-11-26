2021/11/26 | 10:15 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، منح فائد 4،5% على الودائع الثابتة.
وقال المصرف في بيان، إنه “تم منح فائدة 4,5 بالمئة على الودائع الثابتة للمواطنين”.
وأضاف أن “مدة تحديد نسبة الفائدة على هذه الوديعة تكون لستة اشهر”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: فوائد بنسبة 4.5% على الودائع الثابتة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المصرف في بيان، إنه “تم منح فائدة 4,5 بالمئة على الودائع الثابتة للمواطنين”.
وأضاف أن “مدة تحديد نسبة الفائدة على هذه الوديعة تكون لستة اشهر”.
ظهرت المقالة الرافدين: فوائد بنسبة 4.5% على الودائع الثابتة أولاً على الايام نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: فوائد بنسبة 4.5% على الودائع الثابتة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: فوائد بنسبة 4.5% على الودائع الثابتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).