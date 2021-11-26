الرافدين: فوائد بنسبة 4.5% على الودائع الثابتة

2021/11/26 | 10:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، منح فائد 4،5% على الودائع الثابتة.وقال المصرف في بيان، إنه “تم منح فائدة 4,5 بالمئة على الودائع الثابتة للمواطنين”.وأضاف أن “مدة تحديد نسبة الفائدة على هذه الوديعة تكون لستة اشهر”.

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