وسط تفشي فيروس كورونا.. كيف تحسن التهوية في منزلك؟

2021/11/26 | 10:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أن تبقى في المنزل مع أفراد أسرتك فقط، هي أفضل طريقة لإبقاء جزيئات الفيروس المسببة لـ"كوفيد-19"، في الخارج. لكن، في حال قام أحد الأشخاص بزيارتك، احرص على تحسين التهوية في المنزل حتى تساهم في منع تراكم هذه الجزيئات في الهواء.

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