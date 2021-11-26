2021/11/26 | 10:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القت مفارز شرطة بغداد، القبض على على متهم بالارهاب وامرأة تحمل أدوات لتعاطي مخدرات في العاصمة.وذكرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز سيطرة الشعب التابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهم بالارهاب في بغداد المركز الخبري الوطني.

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