2021/11/26 | 10:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل عن وصول 608 مواطنين الى أرض الوطن بسلام على متن طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التي خصصت لإجلاء العراقيين العالقين بين الحدود البيلاروسية البولندية.وقال مدير عام الشركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عودة طوعية..



إجلاء مئات العراقيين العالقين عند حدود بيلاروسيا-بولندا المركز الخبري الوطني.

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