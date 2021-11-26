تحذير جديد من مسؤول في كردستان: إيران قطعت إمدادات المياه بشكل كامل!

2021/11/26 | 10:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان، الجمعة، أن إيران قطعت إمدادات المياه عن الإقليم بنسبة 100%.

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وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية حسين حمة كريم في بيان تابعه "ناس"، (26 تشرين الثاني 2021)، إن "70% من مياه نهر سيروان تأتي من الأراضي الإيرانية لتصب في أراضي إقليم كوردستان، وقد قطعت إيران هذه الإمدادات بنسبة 100% وغيرت مسارها، كما غيرت مسار نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل، ولهذا انخفضت مناسيب مياه الأنهر في إقليم كوردستان بصورة ملحوظة".

وأشار حمة كريم إلى أن "مسألة المياه مسألة سيادية تتحمل الحكومة العراقية الاتحادية المسؤولية عنها، لهذا فإن من واجب بغداد أن تخوض مفاوضات مع إيران في هذا الخصوص",

بدوره حذر مدير عام السدود في إقليم كوردستان، أكرم أحمد، من الانخفاض الملحوظ الحاصل في مناسيب المياه في السدود هذه السنة.

وقال محمد، أن "مناسيب المياه في السدود انخفضت هذه السنة بنسبة ملحوظة، وسيكون لشح المياه تأثير كبير على المواطنين، خاصة الساكنين على ضفاف الأنهار".

وأوضح أن "المياه التي توفرها الآبار ستقل بدرجة أكبر، وقد تم إبلاغ أصحاب الأراضي الزراعية المحاذية للأنهار في إقليم كوردستان ووسط العراق بعدم زراعتها هذه السنة بسبب شح المياه".

وكان وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، قد أعلن مؤخرا أن المياه التي تصب في أراضي العراق قادمة من إيران، بلغت مستوى الصفر، وقال إن "إمدادات المياه قطعت بالكامل والجانب الآخر (الإيراني) ليس مستعدا لمشاركة الضرر مع العراق"

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