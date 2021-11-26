2021/11/26 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كثفت قوات الأمن العراقية، الجمعة، تواجدها وانتشارها في محيط المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد؛ تحسبا لاندلاع مظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية.وقال مصدر أمني في تصريح صحافي، إن “قوات حفظ النظام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشار أمني في بغداد تحسباً لمظاهرات رافضة لنتائج الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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