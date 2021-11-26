2021/11/26 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار تشهد استقراراً بعموم العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى.
وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف العملة شهدت استقراراً بالأسواق المحلية ومحال الصيرفات، حيث سجل سعر البيع والشراد كالتالي:
بغداد
148.250 البيع
147.250 الشراء
الشمال
148.500 البيع
147.500 الشراء
الجنوب
148.500 البيع
147.500 الشراء
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار تشهد استقراراً بعموم العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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