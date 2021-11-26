أسعار صرف الدولار تشهد استقراراً بعموم العراق

2021/11/26 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف العملة شهدت استقراراً بالأسواق المحلية ومحال الصيرفات، حيث سجل سعر البيع والشراد كالتالي:

بغداد

148.250 البيع

147.250 الشراء

الشمال

148.500 البيع

147.500 الشراء

الجنوب

148.500 البيع

147.500 الشراء

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