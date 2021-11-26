تونس تفتح تحقيقاً بتسويق منتجات مقلدة في العراق على أنها تونسية

2021/11/26 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت المنظمة الوطنية "تونس تنتج" في بلاغ لها انها تلقت اشعارا من مواطنين تونسيين مقيمين بالعراق تفيد بان منتجات كهرومنزلية تغزو مؤخرا السوق العراقية وعليها يوضع علم تونس ويكتب عليها صنع تونسي.

وذكرت المنظمة، أنه في الحقيقة هذه المنتجات مقلدة ومصنعة في الصين وتسوق في العراق على انها منتجات تونسية لان العراقيين يقبلون على المنتجات التونسية كل ما توفرت في بلدهم.

وفي هذا الاطار دعت منظمة "تونس تنتج" المصالح الدبلوماسية التونسية في العراق ووزارة التجارة التونسية لفتح تحقيق في الموضوع.

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