انتهاء الصلاحية -9- - نادية خلوف

2021/11/26 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف انتهاء الصلاحية يمكن أن نختصر الزمن .



سوف أمحو الماضي و أبدأ من جديد .



لنفترض أنني ولدت اليوم وسوف أعيش لعشرين عام مقبلة .



إنها أعوام كافية لصنع شيء ما، لكنني أمحو دائماً أيامي، أحلامي ، كي أبدأ من جديد و الجديد لا يأتي .



فقط القديم مخزن في ذاكرتي .



تقول أمي أنني عانس لأنني سمراء تريد أن يأتي الرجال ويركعون أمامي لأنني بيضاء لم أر رجلاً جثى على قدم فتاة، بل يُفهمها دائماً أنّه ال ......





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