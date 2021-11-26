2021/11/26 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#نادية_خلوف انتهاء الصلاحية يمكن أن نختصر الزمن .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء الصلاحية -9- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#نادية_خلوف انتهاء الصلاحية يمكن أن نختصر الزمن .
سوف أمحو الماضي و أبدأ من جديد .
لنفترض أنني ولدت اليوم وسوف أعيش لعشرين عام مقبلة .
إنها أعوام كافية لصنع شيء ما، لكنني أمحو دائماً أيامي، أحلامي ، كي أبدأ من جديد و الجديد لا يأتي .
فقط القديم مخزن في ذاكرتي .
تقول أمي أنني عانس لأنني سمراء تريد أن يأتي الرجال ويركعون أمامي لأنني بيضاء لم أر رجلاً جثى على قدم فتاة، بل يُفهمها دائماً أنّه ال ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء الصلاحية -9- - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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