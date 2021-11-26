2021/11/26 | 10:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أحيت عائلة دييغو مارادونا، أمس الخميس، الذكرى الأولى لوفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية، بالكشف عن آخر أمنياته، وهي إقامة ضريح عام حيث يمكن للجماهير زيارته.وقالت العائلة، إنها طلبت من حكومة بوينس أيرس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن آخر أمنيات الأسطورة مارادونا المركز الخبري الوطني.

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