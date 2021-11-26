زلزال بـ6.1 درجات يضرب الحدود بين ميانمار والهند

2021/11/26 | 10:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هز زلزال قوته 6.1 درجات المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، دون تقارير حتى الآن عن أضرار.

وقال المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل إن “الزلزال وقع على عمق 12 كيلومتراً وعلى بعد نحو 140 كيلومتراً من أيزول في شمال شرق الهند”.

وشعر الناس بالزلزال من مدينة تشيتاجونغ في بنغلادش، وحتى كولكاتا في شرق الهند، التي تبعد 450 كيلومتر عن أيزول، وذلك وفقاً لروايات شهود على الموقع الإلكتروني للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل وروايات مستخدمين لتويتر.

ووصف شاهد من تشيتاجونغ الزلزال على الموقع الإلكتروني للمركز الأوروبي بـ “قوي جداً”.

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