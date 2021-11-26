'الدوش بدلا من البانيو'.. مجموعة توصيات من الداخلية للمواطنين

2021/11/26 | 10:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية، الجمعة، مجموعة توصيات للتقليل من استهلاك الكهرباء.

وذكرت الوزارة في منشور توعوي تلقى NRT عربية نسخة منه، (26 تشرين الثاني 2021)، أن "الترشيد هو الاستهلاك العقلاني والمعتدل للكهرباء بعيدا عن الاسراف والتبذير، وان الاقتصاد في الاستهلاك دليل وعي واهتمام".

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