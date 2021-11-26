2021/11/26 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ أدت مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا رصدت مؤخرا في إفريقيا الجنوبية إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يمثل ملاذا آمنا.ومع ذلك فإن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب يرتفع بفعل سلالة كورونا الجديدة المركز الخبري الوطني.

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