2021/11/26 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تجري مساء اليوم الجمعة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الممتاز، التي أنطلقت أمس الخميس.وافتتحت الجولة 11 بفوز الطلبة على القوة الجوية 3-0، في لقاء قمة أعاد للأذهان الصورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباريات اليوم..



الوسط يتحدى طموح الكهرباء والنفط يواجه أربيل المركز الخبري الوطني.

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