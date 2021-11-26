2021/11/26 | 10:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، من موجة رابعة شديدة من جائحة كورونا مقبلة على البلاد قد تحمل معها متحورات جديدة، وفيما أكدت أن تراجع عدد الإصابات لا يعني زوال الخطر، دعت المواطنين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: مقبلون على موجة وبائية شديدة قد لا يمكن السيطرة عليها المركز الخبري الوطني.

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