احصائية شاملة لإصابات كورونا حول العالم

2021/11/26 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةبحسب تقرير تابعته (بغداد اليوم) فأن أكثر من 259.61 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و436733 .

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 780621 48174211

الهند 466980 34544882

البرازيل 613339 22043112

المملكة المتحدة 144433 10021497

روسيا 523618 9468189

تركيا 75805 8673377

فرنسا 118777 7516746

إيران 129376 6097672

ألمانيا 100217 5601919

الأرجنتين 116458 5319867

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الاجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

24 - العراق 23748 2077665

43 ‬‬‬‬- المغرب 14770 949378

44 - الأردن 11459 932539

48 - الإمارات 2145 741720

49 ‬- تونس 25356 716702

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