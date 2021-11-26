احصائية شاملة لإصابات كورونا حول العالم

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 780621 48174211
الهند 466980 34544882
البرازيل 613339 22043112
المملكة المتحدة 144433 10021497
روسيا 523618 9468189
تركيا 75805 8673377
فرنسا 118777 7516746
إيران 129376 6097672
ألمانيا 100217 5601919
الأرجنتين 116458 5319867
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الاجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
24 - العراق 23748 2077665
43 - المغرب 14770 949378
44 - الأردن 11459 932539
48 - الإمارات 2145 741720
49 - تونس 25356 716702
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