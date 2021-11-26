منبئ جوي يكشف تطورات احوال الطقس خلال الأيام المقبلة: امطار وثلوج

2021/11/26 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف المنبئ الجوي صادق عطيه، اليوم الجمعة، عن تطوارات احوال الطقس للايام المقبلة.وقال عطيه في منشور له على صفحته في الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم): "امطار خفيفة في دهوك وشمال غرب نينوى تستمر هذا اليوم الجمعة مع ثلوج متوقعة علئ مرتفعات دهوكوقطرات متوقعة في اماكن متفرقة من البصرة وميسان وواسط وذي قار تتلاشى فرصتها قبل ظهر اليوم".

واضاف ان "الاجواء ستكون مستقرة حتى بداية شهر 12 المقبل"، مبينا ان "الاجواء ستستمر باردة ليلا وخلال الصباح ومعتدلة نهارا".

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