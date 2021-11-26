الحكومة الصينية توجه موظفيها بحذف مجموعات الدردشة في

2021/11/26 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت شركات صينية مملوكة للدولة قيودا على استخدام موظفيها لتطبيق المراسلات الفورية "ويكسن" التابع لشركة "تينسنت"، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

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