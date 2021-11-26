من أقوال طائر الشمال - محمد عبد المجيد

2021/11/26 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_المجيد أكثر المؤمنين يظنون أن من حقهم توزيع بطاقات دخول الجنّة يوم القيامة، وأكثر البطاقات يتم توزيعها على الفيسبوك!يسعدني دائما أن يحشر المسلم أنفه في شؤون الأقباط المسيحيين، وأن يحشر القبطي أنفه في شؤون المسلمين الدينية، فالدينان لنا جميعا!ماذا لو بصق رجل واحد في وجوه مئة مليون، فهل ستقف الشرطة والجيش ورجال الدين والقضاة معه أم ستنحاز للمئة مليون؟المصري يخاف من أجهزة الأمن وهو ف ......





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