2021/11/26 | 11:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تشير توقعات الطقس، اليوم الجمعة، باستقرار الحالة الجوية الى بداية الشهر المقبل.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :”أمطار خفيفة في دهوك وشمال غرب نينوى تستمر هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..



حالة جوية مستقرة لبداية الشهر المقبل المركز الخبري الوطني.

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